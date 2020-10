Caivano | fiaccolata in ricordo di Maria Paola Gaglione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –ricorda la giovane, scomparsa a soli 18 in seguito ad un tragico incedente in motorino causato dal fratello Michele che non accettava la relazione dicon Ciro Migliore, ragazzo transgender. L’associazione Antinoo Arcigay Napoli organizzain memoria della giovaneper la giornata di domani. “Domenica 11 ottobre – spiegano gli organizzatori – ricorderemoe nella sua memoria l’AMORE che non potrà mai spegnersi. Abbiamo deciso di non condividere un manifesto luttuoso, ma di evidenziare la bellezza dei sentimenti nei sui colori, nella prospettiva reale di una luce che a ...