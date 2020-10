Cagliari, lesione al legamento del ginocchio per Pinna (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Cagliari ha comunicato l’infortunio del difensore Simone Pinna Il Cagliari, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l’entità dell’infortunio del terzino Simone Pinna. «lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per Simone Pinna. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club. Forza Simo, ti aspettiamo!». 🤕 INFORTUNIO lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro per Simone #Pinna. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club. Forza Simo, ti aspettiamo! 💪🏼 pic.twitter.com/a4iTa4X9nU — ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilha comunicato l’infortunio del difensore SimoneIl, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato l’entità dell’infortunio del terzino Simone. «delcollaterale mediale deldestro per Simone. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club. Forza Simo, ti aspettiamo!». 🤕 INFORTUNIOdelcollaterale mediale deldestro per Simone #. I tempi di recupero verranno valutati progressivamente dallo staff medico del Club. Forza Simo, ti aspettiamo! 💪🏼 pic.twitter.com/a4iTa4X9nU — ...

