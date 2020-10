Cagliari, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano (Di sabato 10 ottobre 2020) Il monte ingaggi del Cagliari è il nono della Serie A (46 milioni di euro), stando ai dati riportati da La Gazzetta dello Sport. La squadra sarda conferma la linea della passata stagione (+2 milioni) e il giocatore più pagato, con l’addio di Nainggolan tornato all’Inter, risulta essere Diego Godin con 3 milioni di euro. Alle sue spalle Nahitan Nandez con 1.6 milioni e a chiudere il podio a pari metro Rog e Simeone con 1.5. Di seguito i dati della rosa nel dettaglio. Diego Godin 3 milioni di euro netti Nandez 1.6 Rog 1.5 Simeone 1.5 Joao Pedro 1.4 Pavoletti 1.4 Pereiro 1.4 Ceppittelli 1 Cerri 1 Cragno 1 Klavan 1 Marin 1 Ounas 1 Birsa 0.6 Bradaric 0.6 Faragò 0.5 Lykogiannis 0.5 Pisacane 0.5 Sottil 0.5 Oliva 0.3 Tripaldelli 0.3 Vicario 0.3 Walukiewicz 0.3 Zappa 0.3 Aresti 0.15 Caligara 0.15 Tramoni 0.15 Pinna 0.1 Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Il montedelè il nono della Serie A (46 milioni di euro), stando ai dati riportati da La Gazzetta dello Sport. La squadra sarda conferma la linea della passata stagione (+2 milioni) e il giocatore più pagato, con l’addio di Nainggolan tornato all’Inter, risulta essere Diego Godin con 3 milioni di euro. Alle sue spalle Nahitan Nandez con 1.6 milioni e a chiudere il podio a pari metro Rog e Simeone con 1.5. Di seguito i dati della rosa nel dettaglio. Diego Godin 3 milioni di euro netti Nandez 1.6 Rog 1.5 Simeone 1.5 Joao Pedro 1.4 Pavoletti 1.4 Pereiro 1.4 Ceppittelli 1 Cerri 1 Cragno 1 Klavan 1 Marin 1 Ounas 1 Birsa 0.6 Bradaric 0.6 Faragò 0.5 Lykogiannis 0.5 Pisacane 0.5 Sottil 0.5 Oliva 0.3 Tripaldelli 0.3 Vicario 0.3 Walukiewicz 0.3 Zappa 0.3 Aresti 0.15 Caligara 0.15 Tramoni 0.15 Pinna 0.1

indossando la mascherina e igienizzando le mani con gli appositi dispositivi: ovviamente sarà garantito il corretto distanziamento sociale tra i tavoli. A Cagliari, nella Club House del piano ...

Dopo la fumata nera circa il tesseramento da parte del Pescara di Fabrizio Cacciatore, difensore ex Chievo e Cagliari, lo stesso giocatore ha voluto chiarire quanto avvenuto negando qualsiasi tipo di ...

