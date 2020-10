Britney Spears | le parole dell’avvocato | “Ha le facoltà mentali di una persona in coma”

FredMosby_ : RT @vincycernic95: Christina Aguilera, Madonna e Britney Spears perfomano agli Vma 2003 scrivendo la storia del pop moderno #GFVIP https://… - ManuCia0 : RT @vincycernic95: Christina Aguilera, Madonna e Britney Spears perfomano agli Vma 2003 scrivendo la storia del pop moderno #GFVIP https://… - davided81 : RT @vincycernic95: Christina Aguilera, Madonna e Britney Spears perfomano agli Vma 2003 scrivendo la storia del pop moderno #GFVIP https://… - justcallme_sug : RT @vincycernic95: Christina Aguilera, Madonna e Britney Spears perfomano agli Vma 2003 scrivendo la storia del pop moderno #GFVIP https://… - margotsbullock : RT @vincycernic95: Christina Aguilera, Madonna e Britney Spears perfomano agli Vma 2003 scrivendo la storia del pop moderno #GFVIP https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Pesanti dichiarazioni quelle dell'avvocato di Britney Spears sulla cantante: la sua condizione al momento sarebbe come quella di uno in coma ...«Britney Spears ha la facoltà mentale di un uomo in coma». Sono queste le parole del legale della cantante, il cui stato mentale è ormai da anni molto discusso e crea ...