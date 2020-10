Brescia | sospetto positivo al Covid-19 Annullato allenamento odierno

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 10 ottobre 2020)caso di positività al-19 in casa. Con un comunicato ufficiale la società lombarda ha annunciato l’annullamento della seduta diodierna per disporre di tutti i controlli. Questo il comunicato del club: “Calcio comunica che la seduta didi questa mattina è stata annullata a causa di uncaso di positività. Il Club, nel rispetto di tutte le norme medico-sanitarie vigenti, sta effettuando i dovuti controlli. Non appena ci sarà la possibilità, i biancoazzurri riprenderanno la normale attività presso il Centro Sportivo di Torbole in vista del match di venerdì, ore 21, contro il Lecce”. Fonte Foto: Logo ...