Boxe | Matteo Signani a 41 anni difende il titolo europeo dei medi | “Ho una vita da frate Questo sport lo fai perché ne sei innamorato”

(Di sabato 10 ottobre 2020) L’aereo per Parigi è partito da Bologna giovedì mattina. Poi, insieme ai suoi due allenatori, ha raggiunto Caen in Normandia, dove oggi – sabato 10 ottobre – ha il match con il francese Maxime Beaussire. L’incontro, già rinviato per l’emergenza Covid-19, è valido per la difesa volontaria deldei pesi. Il pugile romagnolo è diventato campione un anno fa, a 40già compiuti, sconfiggendo al PalaTrento l’olandese Gevorg Khatchikian. Il Giaguaro, l’alias disul ring, vuole confermarsi. Si è allenato al solito molto duramente, “facendo ladi un”, come dice il suo vecchio Maestro Meo ...