Borat arriva su Twitter e sfotte Donald Trump | È così forte da sopravvivere anche senza disinfettante

(Di sabato 10 ottobre 2020) Poche ore dopo essersi iscritto a, alter ego comico di Sacha Baron Cohen, ha trollatoderidendo la sua gestione dell'emergenza sanitaria., alter ego comico dell'attore britannico Sacha Baron Cohen, si; unito ada poche ore ma non ha perso tempo ed ha iniziato subito a deridere il presidente americanoe la sua cattiva gestione dell'emergenza sanitaria negli Stati Uniti. Il falso giornalista kazakoha lanciato un tweetstorm degno dilasciando emergere tutto il proprio sarcasmo in alcuni post rivolti proprio al presidente a stelle e strisce e alla sua cattiva gestione della crisi che in questi mesi sta colpendo gli Stati Uniti. "Il ...

rpalazzolo : RT @aspide_l: Borat 2 - trailer - arriva! il 23 ottobre !!!! - aspide_l : Borat 2 - trailer - arriva! il 23 ottobre !!!! -

Movieplayer.it

Un profilo di Sacha Baron Cohen, in arrivo su Netflix e Prime Video con The Trial Of The Chicago 7 e con il sequel di Borat.Sì avvicina sempre di più l'uscita di Borat: Subsequent Moviefilm su Amazon: ecco una clip che prende di mira il vice Presidente Mike "Penis" ...