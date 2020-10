Boom di download per Immuni, l’app supera gli 8 milioni: 1,4 solo nell’ultima settimana. Pisano: “Fieri della tecnologia” (Di sabato 10 ottobre 2020) Quasi un milione e mezzo di download in più solo nell’ultima settimana. L’app Immuni per il tracciamento dei contagi da coronavirus ha avuto un Boom negli ultimi giorni, anche grazie alla campagna di sensibilizzazione avviata dal governo e sostenuta da media e medici, raggiungendo la cifra record di 1,4 milioni di download dal 3 ottobre a oggi. Per ora l’applicazione è stata scaricata da 8,1 milioni (8.145.511) di italiani. Grazie all’incremento dei download, aumenta la platea dei cittadini “coperta” da Immuni: l’app ora viene usata da circa il 21% della popolazione italiana tra i 14 e i 75 anni che possiede uno smartphone. Una percentuale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Quasi un milione e mezzo diin piùnell’ultima. L’appper il tracciamento dei contagi da coronavirus ha avuto unnegli ultimi giorni, anche grazie alla campagna di sensibilizzazione avviata dal governo e sostenuta da media e medici, raggiungendo la cifra record di 1,4didal 3 ottobre a oggi. Per ora l’applicazione è stata scaricata da 8,1(8.145.511) di italiani. Grazie all’incremento dei, aumenta la platea dei cittadini “coperta” da: l’app ora viene usata da circa il 21%popolazione italiana tra i 14 e i 75 anni che possiede uno smartphone. Una percentuale ...

