Boom di ascolti per il Nove | Accordi & Disaccordi fa il record stagionale Più di 1 milione e 300mila spettatori per Crozza

Boom di ascolti per il Nove nella serata di venerdì 9 ottobre. Accordi & Disaccordi, il programma condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi ha registrato il record stagionale con il 3,4% di share (+16% rispetto alla settimana scorsa) e picchi di 650mila spettatori. Prodotto da Loft Produzioni, i padroni di casa hanno ospitato il professore Massimo Galli, analizzando con lui l'andamento dell'epidemia di coronavirus. Il programma prosegue così in continua crescita il successo di questa stagione e si allunga anche nel 2021 con nuove puntate. Un risultato confermato anche dai tanti commenti arrivati sui social. Il successo di Scanzi e Sommi è stato trainato anche da Maurizio Crozza che ha raggiunto più di 1 milione e 300mila spettatori.

