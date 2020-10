Bonomi chiede moratoria su plastic tax e sugar tax al primo luglio (Di sabato 10 ottobre 2020) Una moratoria su plastic tax e sugar tax fino al primo luglio, che aiuti a "rasserenare gli animi" delle imprese in una fase che resta molto difficile e incerta dell'economia, in cui è cruciale la fiducia. E' l'appello lanciato dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante la presentazione del rapporto sull'economia italiana del centro studi Csc, a cui ha partecipato anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri."Sugli investimenti influiscono due elementi - ha detto Bonomi - la fiducia e il metodo. Parto dalla fiducia, che non è solo quella dei mercati, per un imprenditore è anche la direzione che sta prendendo il Paese, se non abbiamo chiara quale è la strada diventa difficile per noi". Quando sono state introdotte ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020) Unasutax etax fino al, che aiuti a "rasserenare gli animi" delle imprese in una fase che resta molto difficile e incerta dell'economia, in cui è cruciale la fiducia. E' l'appello lanciato dal presidente di Confindustria, Carlo, durante la presentazione del rapporto sull'economia italiana del centro studi Csc, a cui ha partecipato anche il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri."Sugli investimenti influiscono due elementi - ha detto- la fiducia e il metodo. Parto dalla fiducia, che non è solo quella dei mercati, per un imprenditore è anche la direzione che sta prendendo il Paese, se non abbiamo chiara quale è la strada diventa difficile per noi". Quando sono state introdotte ...

