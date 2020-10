Boniek: «Per Polonia-Italia venduti solo 4mila biglietti, le persone hanno paura del contagio» (Di sabato 10 ottobre 2020) Mentre in Italia il calcio incredibilmente continua a blaterare e a difendere i propri privilegi – e mentre il Napolista si chiede: “ma quando la organizzano un bella manifestazione per dire basta ai privilegi del calcio?” – ieri sul Corriere della sera c’era una intervista a Zibì Boniek che è presidente della federcalcio polacca. Domenica sera (domani) ci sarà Polonia-Italia della inutile Nations League. Si giocherà a Danzica. E le autorità hanno aperto al 25% di spettatori che sono circa diecimila persone. Ma per ora i biglietti venduti sono quattromila. Dice Boniek: «Sarà molto difficile che vengano in diecimila perché la gente ormai si è ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 ottobre 2020) Mentre inil calcio incredibilmente continua a blaterare e a difendere i propri privilegi – e mentre il Napolista si chiede: “ma quando la organizzano un bella manifestazione per dire basta ai privilegi del calcio?” – ieri sul Corriere della sera c’era una intervista a Zibìche è presidente della federcalcio polacca. Domenica sera (domani) ci saràdella inutile Nations League. Si giocherà a Danzica. E le autoritàaperto al 25% di spettatori che sono circa diecimila. Ma per ora isono quattromila. Dice: «Sarà molto difficile che vengano in diecimila perché la gente ormai si è ...

