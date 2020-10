Bollettino Coronavirus Lombardia oggi: i dati della Regione per il 10 ottobre (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo i 983 casi e un decesso di ieri l’aggiornamento sulla situazione del Coronavirus in Lombardia con i dati della Regione: 1140 nuovi contagi e un decesso Sono stati effettuati 22.910 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 44, dato invariato rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 408, 37 in più nelle ultime 24 ore. I dati del Bollettino della Regione Lombardia erano stati anticipati dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera: “Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi legato presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, la gente è tornata in ufficio e questo ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo i 983 casi e un decesso di ieri l’aggiornamento sulla situazione delincon i: 1140 nuovi contagi e un decesso Sono stati effettuati 22.910 tamponi. I pazienti in terapia intensiva sono 44, dato invariato rispetto a ieri, mentre i ricoverati sono 408, 37 in più nelle ultime 24 ore. Idelerano stati anticipati dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera: “Quello che sta succedendo negli ultimi giorni è una forte crescita dei positivi legato presumibilmente al ritorno a scuola, alla vita sociale, la gente è tornata in ufficio e questo ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 8 ottobre: 4.458 nuovi casi e 22 morti - occhio_notizie : #Coronavirus in #Irpinia, 53 nuovi casi positivi: di cui 4 ad #Avellino. Il #bollettino del 10 ottobre - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni, oltre 1.100 contagi #10ottobre #Coronavirus #COVID__19 -