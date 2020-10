Bollettino Coronavirus Lazio oggi: i dati della Regione per il 10 ottobre (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo i 387 casi, di questi 131 a roma e i 6 decessi di ieri la situazione del Coronavirus nel Lazio con i dati del Bollettino della Regione di oggi: articolo in aggiornamento Mentre il Bollettino dello Spallanzani segnala che in questo momento sono ricoverati all’Inmi “172 pazienti positivi al tampone per Sars-Cov-2. Sono 24 i pazienti che necessitano di terapia intensiva” e i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 819, un cluster con 26 casi positivi è stato riscontrato presso l’ospedale privato accreditato del Nomentana Hospital. La Asl Roma 5 ha disposto il blocco delle accettazioni e ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) Dopo i 387 casi, di questi 131 a roma e i 6 decessi di ieri la situazione delnelcon ideldi: articolo in aggiornamento Mentre ildello Spallanzani segnala che in questo momento sono ricoverati all’Inmi “172 pazienti positivi al tampone per Sars-Cov-2. Sono 24 i pazienti che necessitano di terapia intensiva” e i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 819, un cluster con 26 casi positivi è stato riscontrato presso l’ospedale privato accreditato del Nomentana Hospital. La Asl Roma 5 ha disposto il blocco delle accettazioni e ...

