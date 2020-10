Bollettino, Coronavirus: i dati ufficiali aggiornati al 10 ottobre (Di sabato 10 ottobre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: si registrano 5724 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 5.725 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 349.494 casi accertati da inizio epidemia. Nella giornata odierna ci sono state 29 vittime (ieri 28) e si registrano 976 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 52975 tamponi. Si rilevano, inoltre, +3 unità in terapia intensiva (+ 29 per un totale di 390) e +250 ricoveri in strutture ospedaliere (ieri +161 per un totale di 4.336). Gli attualmente positivi sono +1569 ... Leggi su zon (Di sabato 10 ottobre 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: si registrano 5724 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato ilodierno. Dai, risultano 5.725 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 349.494 casi accertati da inizio epidemia. Nella giornata odierna ci sono state 29 vittime (ieri 28) e si registrano 976 guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 52975 tamponi. Si rilevano, inoltre, +3 unità in terapia intensiva (+ 29 per un totale di 390) e +250 ricoveri in strutture ospedaliere (ieri +161 per un totale di 4.336). Gli attualmente positivi sono +1569 ...

RegLombardia : #LNews #COVID19 Secondo bollettino #ISS, la #Lombardia ha un indice di contagiosità (#Rt) pari a 0,95 (settimana 28… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 9 ottobre: 5.372 nuovi casi e 28 morti - SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino 10 ottobre: 5.724 nuovi casi su oltre 133mila tamponi - via20settembre : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 10 ottobre: 5.724 nuovi casi e 29 morti - sofonisba55 : RT @ultimenotizie: Sono 5.724 i nuovi casi di #Coronavirus e 29 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il minister… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus Bollettino coronavirus: oggi +5.724 nuovi casi, 29 morti La Gazzetta dello Sport Coronavirus, 5.724 nuovi positivi e 29 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.724 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ... E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il ...

Bollettino: oggi 57mila 724 contagi e 29 i deceduti

400 contagi in più circa oggi rispetto a ieri ma con 133 mila e 84 tanponi. La Regione con il maggior incremento è la Lombardia con 1100 contagi. In Toscana aumento record: + 584. Nel Lazio 384 casi, ...

ROMA (ITALPRESS) – Sono 5.724 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime ... E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile di oggi. Il ...400 contagi in più circa oggi rispetto a ieri ma con 133 mila e 84 tanponi. La Regione con il maggior incremento è la Lombardia con 1100 contagi. In Toscana aumento record: + 584. Nel Lazio 384 casi, ...