Bollettino Coronavirus del 10 Ottobre 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 10 Ottobre è +1,66% (ieri +1,58%) con 349.494 contagiati totali, 238.525 dimissioni/guarigioni (+976) e 36.140 deceduti (+29); 74.829 infezioni in corso (+4.719). Elaborati 133.084 tamponi (ieri 129.471); 5.724 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,30% (ieri 4,14%). Ricoverati con sintomi 4.336 (+250); terapie intensive +3 (390). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.140; Campania 664; Veneto 561; Toscana 548; Piemonte 499; Lazio 384; Emilia Romagna 383; Sicilia 285; Liguria 213; Puglia 184; Umbria 132; Friuli 126; Sardegna 124. In Lombardia curva +1,02% (ieri +0,89%) con 22.910 tamponi (ieri 25.623) e 1.140 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,97% (ieri 3,83%); 111.992 contagiati totali; ricoverati +37 (408); terapie intensive stabili (44); 2 decessi (16.982).Nell’ultimo Rapporto esteso dell’Iss ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 ottobre 2020) L’incremento nazionale dei casi in data 10è +1,66% (ieri +1,58%) con 349.494 contagiati totali, 238.525 dimissioni/guarigioni (+976) e 36.140 deceduti (+29); 74.829 infezioni in corso (+4.719). Elaborati 133.084 tamponi (ieri 129.471); 5.724 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,30% (ieri 4,14%). Ricoverati con sintomi 4.336 (+250); terapie intensive +3 (390). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.140; Campania 664; Veneto 561; Toscana 548; Piemonte 499; Lazio 384; Emilia Romagna 383; Sicilia 285; Liguria 213; Puglia 184; Umbria 132; Friuli 126; Sardegna 124. In Lombardia curva +1,02% (ieri +0,89%) con 22.910 tamponi (ieri 25.623) e 1.140 positivi; rapporto positivi/tamponi 4,97% (ieri 3,83%); 111.992 contagiati totali; ricoverati +37 (408); terapie intensive stabili (44); 2 decessi (16.982).Nell’ultimo Rapporto esteso dell’Iss ...

