Blitz anti pedopornografia online in Italia e all'estero, 3 arresti (Di sabato 10 ottobre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – Vasta e complessa operazione contro la pedopornografia su internet condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, oltre 100 operatori della Polizia Postale stanno effettuando perquisizioni e sequestri a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese oltre che in altre città straniere. Venti le persone Italiane denunciate, di cui tre arrestate in flagranza perchè ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico nonchè di istigazione a pratiche di pedofilia. Numerosi i soggetti stranieri segnalati alle autorità degli Stati di residenza.L'indagine è frutto di una lunga attività sottocopertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) CATANIA (ITALPRESS) – Vasta e complessa operazione contro lasu internet condotta dalla Polizia di Stato e coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, oltre 100 operatori della Polizia Postale stanno effettuando perquisizioni e sequestri a Bolzano, Brescia, Catania, Chieti, Como, Lecco, Milano, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Savona, Sassari, Torino, Treviso e Varese oltre che in altre città straniere. Venti le personene denunciate, di cui tre arrestate in flagranza perchè ritenute responsabili di detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico nonchè di istigazione a pratiche di pedofilia. Numerosi i soggetti stranieri segnalati alle autorità degli Stati di residenza.L'indagine è frutto di una lunga attività sottocopertura, con gli indagati che utilizzavano sistemi di ...

