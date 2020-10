Biologico: Cia, investire su digitale per centrare obiettivi Green Deal (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione Il mondo agricolo vuole essere protagonista nella sfida della transizione verde, ma questo significa fornire alle imprese tutti gli strumenti necessari per continuare a produrre in maniera competitiva, contrastare i cambiamenti climatici così come nuovi parassiti e malattie, difendere l’ambiente, rispondere alle richieste dei consumatori. Per questo “è necessario investire sul progresso scientifico e tecnologico … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di sabato 10 ottobre 2020) Redazione Il mondo agricolo vuole essere protagonista nella sfida della transizione verde, ma questo significa fornire alle imprese tutti gli strumenti necessari per continuare a produrre in maniera competitiva, contrastare i cambiamenti climatici così come nuovi parassiti e malattie, difendere l’ambiente, rispondere alle richieste dei consumatori. Per questo “è necessariosul progresso scientifico e tecnologico … Impronta Unika.

annalisanicolet : RT @Cia_Agricoltura: Usare una parte delle risorse previste dal #RecoveryFund per la trasformazione #digitale degli #agricoltori e lo svilu… - Agia_Cia : RT @Cia_Agricoltura: Usare una parte delle risorse previste dal #RecoveryFund per la trasformazione #digitale degli #agricoltori e lo svilu… - sanafiera : RT @Cia_Agricoltura: Usare una parte delle risorse previste dal #RecoveryFund per la trasformazione #digitale degli #agricoltori e lo svilu… - paoloigna1 : RT @Agricolae1: @sanafiera #SANARestart #RivoluzioneBio #biologico, @Cia_Agricoltura : investire su digitale e #biocontrollo per centrare o… - paoloigna1 : RT @Cia_Agricoltura: Usare una parte delle risorse previste dal #RecoveryFund per la trasformazione #digitale degli #agricoltori e lo svilu… -

Ultime Notizie dalla rete : Biologico Cia Biologico. Cia: investire su digitale e biocontrollo per centrare obiettivi Green Deal Cia Toscana Biologico: Cia, investire su digitale per centrare obiettivi Green Deal

su tutto il territorio –ha sottolineato il presidente di Anabio-Cia, Federico Marchini-. Inoltre, proprio perché la sfida è l’ulteriore sviluppo dell’agricoltura biologica e della produzione integrata ...

Agroalimentare: gli avvenimenti di SABATO 10 ottobre

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Bologna: nell'ambito di SANA Restart 2020, convegno di Cia-Agricoltori Italiani 'L'agricoltura biologica per il Green New Deal'. Ore 10,00. Segue alle ore 14,00 il worksho ...

su tutto il territorio –ha sottolineato il presidente di Anabio-Cia, Federico Marchini-. Inoltre, proprio perché la sfida è l’ulteriore sviluppo dell’agricoltura biologica e della produzione integrata ...EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Bologna: nell'ambito di SANA Restart 2020, convegno di Cia-Agricoltori Italiani 'L'agricoltura biologica per il Green New Deal'. Ore 10,00. Segue alle ore 14,00 il worksho ...