Betty | morta bambina autistica | “Non riusciva a dirmi che stava male”

Ultime Notizie dalla rete : Betty morta

Il Mattino

Betty, una bambina autistica del Texas, morta a soli 7 anni perché non riusciva a spiegare il suo malessere Le statistiche annue dimostrano che l’autismo, un disturbo del neurosviluppo, è una malattia ...Non è stata in grado di dire ai genitori quanto stesse male ed è morta. Betty Wattenbarger, una bambina di 7 anni di Aubrey, in Texas, si è ammalata nel gennaio ...