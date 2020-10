Benevento | sequestrati 30 kg di prodotti ittici senza tracciabilità

(Di sabato 10 ottobre 2020), continuano i controlli dei Carabinieri Forestale nei settori di maggior interesse in relazione alla tutela del consumatore e della salute pubblica. I Carabinieri Forestale della stazione di Telese Terme (BN) in collaborazione con il personale della Capitaneria di Porto di Torre del Greco (NA), nella giornata del 09.10.2020 hanno sequestrato circa kg 30 di …

Continuano i controlli dei Carabinieri Forestale nei settori di maggior interesse in relazione alla tutela del consumatore e della salute pubblica. I Carabinieri Forestale di Telese Terme (BN) in coll ...Sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari ad Euro 3.000 e sottoposti a sequestro amministrativo circa Kg.100 di prodotti ittici sia freschi che congelati.