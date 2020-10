Benevento, c’è fiducia: Inzaghi pianifica la nuova magia degli “Stregoni” (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Benevento arriva alla sosta con la voglia di confermare quanto di buono espresso in questo inizio di stagione. I giallorossi di Inzaghi, forti dei 6 punti conquistati con le vittorie sulla Sampdoria e sul Bologna, stanno infatti impiegando al meglio i giorni a disposizione per affinare la preparazione in vista della Roma. Ed è attesa per l’inserimento dei nuovi innesti dal mercato. La società, nel frattempo, ha provveduto a consegnare alla Lega A la lista definitiva dei calciatori a disposizione. Iago Falque e Gianluca Lapadula (Getty Images)Iniezione di fiducia dal mercato: fin dove può arrivare questo Benevento? Sono giorni di preparazione intensa per il Benevento di Inzaghi, che mira a sfruttare al massimo il periodo di sosta per gli impegni delle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilarriva alla sosta con la voglia di confermare quanto di buono espresso in questo inizio di stagione. I giallorossi di, forti dei 6 punti conquistati con le vittorie sulla Sampdoria e sul Bologna, stanno infatti impiegando al meglio i giorni a disposizione per affinare la preparazione in vista della Roma. Ed è attesa per l’inserimento dei nuovi innesti dal mercato. La società, nel frattempo, ha provveduto a consegnare alla Lega A la lista definitiva dei calciatori a disposizione. Iago Falque e Gianluca Lapadula (Getty Images)Iniezione didal mercato: fin dove può arrivare questo? Sono giorni di preparazione intensa per ildi, che mira a sfruttare al massimo il periodo di sosta per gli impegni delle ...

IAMCALCIOBENEVE : Prima Categoria. Sannite inserite in 3 gironi diversi: A, C e D - ReteSport : ?? In diretta @Paolo_Assogna ?? #Villar? C’è sempre curiosità su un volto nuovo. Io lo conosco poco. Se dovessi scegl… - CristianoC83 : @Enzodoppiaenne @Szobosalv @eantoniopolonia Pure del benevento sono fatte bene,ma nn scordiamoci quando c'era la ma… - GiErre7 : @RisorgINT In provincia di Benevento non c'è sono tantissimi, più in provincia di Napoli. È possibile che l'abbiano… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento c’è App Immuni si può scaricare, test in 4 regioni Corriere della Sera