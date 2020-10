Bendtner e quella notte al Casinò: “Passai da 450 mila euro a 30 mila in 90 minuti ma non mi fermai…” (Di sabato 10 ottobre 2020) Una vita spericolata, vissuta tra tante squadre e molte stravaganze fuori dal campo. L'ex attaccante anche di Arsenal e Juventus Nicklas Bendtner si racconta e lo fa nella sua autobiografia uscita da tempo ma ripresa in questi giorni da diversi quotidiani europei. Sulle pagine del Guardian e di Marca, ecco un particolare retroscena legato alla sua passione per il gioco d'azzardo che una notte portò il centravanti, attualmente senza squadra, a perdere una grossa somma di denaro al Casinò.Bendtner: "Da 450 a 30 mila euro ma non mi fermai"caption id="attachment 861699" align="alignnone" width="594" Bendtner (getty images)/caption"Una volta ho perso 400.000 sterline in 90 minuti", ha ammesso Bendtner. "Ero ... Leggi su itasportpress (Di sabato 10 ottobre 2020) Una vita spericolata, vissuta tra tante squadre e molte stravaganze fuori dal campo. L'ex attaccante anche di Arsenal e Juventus Nicklassi racconta e lo fa nella sua autobiografia uscita da tempo ma ripresa in questi giorni da diversi quotidianipei. Sulle pagine del Guardian e di Marca, ecco un particolare retroscena legato alla sua passione per il gioco d'azzardo che unaportò il centravanti, attualmente senza squadra, a perdere una grossa somma di denaro al Casinò.: "Da 450 a 30ma non mi fermai"caption id="attachment 861699" align="alignnone" width="594"(getty images)/caption"Una volta ho perso 400.000 sterline in 90", ha ammesso. "Ero ...

ItaSportPress : Bendtner e quella notte al Casinò: 'Passai da 450 mila euro a 30 mila in 90 minuti ma non mi fermai...' -… - gmlavolpe : RT @FrancisJUnder12: È valso per Felipe Melo Per Eljero Elia Per Bendtner È valso per Sarri Varrà anche per Chiesa (se verrà) Finché hai q… - Paolo18030138 : RT @FrancisJUnder12: È valso per Felipe Melo Per Eljero Elia Per Bendtner È valso per Sarri Varrà anche per Chiesa (se verrà) Finché hai q… - JUVENTUS_LIFE11 : RT @FrancisJUnder12: È valso per Felipe Melo Per Eljero Elia Per Bendtner È valso per Sarri Varrà anche per Chiesa (se verrà) Finché hai q… - nonodifila : RT @FrancisJUnder12: È valso per Felipe Melo Per Eljero Elia Per Bendtner È valso per Sarri Varrà anche per Chiesa (se verrà) Finché hai q… -