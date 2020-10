Beautiful puntate americane | Hope vuole la figlia di Steffy

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 10 ottobre 2020) Gli ultimi sviluppo nella trama Bautiful che riguarda l’incidente in moto di, ha visto Liam eintervenire per aiutare Kelly mentre la Forrester era in ospedale. Poco prima chetornasse a casa però,ha fatto alcune osservazioni su quanto sia stata felice nel vedere le bambine insieme e su come avevano allestito una stanza per Kelly, per fare in modo di potersi occupare di lei ogni volta cheaveva bisogno di riposare. Ma secondo alcune indiscrezioni pare che la Logan si occupi volentieri della piccola, soprattutto quandoè sotto l’effetto degli antidolorifici. Ladi Ridge infatti dimostra di esserne diventata dipendente. Tramedi: i consigli del ...