“Basta schiavi in redazione”, la proposta di legge del senatore M5s Di Nicola: “Stop agli articoli pagati con 5 o 10 euro lordi” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Basta schiavi in redazione”. Il senatore M5s Primo Di Nicola ha depositato a Palazzo Madama il suo disegno di legge per introdurre delle soglie minime di retribuzione per i giornalisti. Il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai lo ha annunciato con un lungo post su Facebook, in cui ha spiegato la sua proposta: “Un solo articolo e tre commi per tentare di estirpare alla radice il vergognoso fenomeno”. Secondo Di Nicola, “siamo ormai di fronte ad uno sfruttamento sistematico ed inaccettabile di prestazioni, competenze, professionalità: uno sfruttamento rimasto purtroppo incontrastato. E tutto questo in palese contrasto con i principi di proporzionalità della quantità e qualità del lavoro, fissati dall’art. 36 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) “Bastain redazione”. IlM5s Primo Diha depositato a Palazzo Madama il suo disegno diper introdurre delle soglie minime di retribuzione per i giornalisti. Il vicepresidente della Commissione di Vigilanza Rai lo ha annunciato con un lungo post su Facebook, in cui ha spiegato la sua: “Un solo articolo e tre commi per tentare di estirpare alla radice il vergognoso fenomeno”. Secondo Di, “siamo ormai di fronte ad uno sfruttamento sistematico ed inaccettabile di prestazioni, competenze, professionalità: uno sfruttamento rimasto purtroppo incontrastato. E tutto questo in palese contrasto con i principi di proporzionalità della quantità e qualità del lavoro, fissati dall’art. 36 ...

gilda_f : RT @fattoquotidiano: “Basta schiavi in redazione”, la proposta di legge del senatore M5s Di Nicola: “Stop agli articoli pagati con 5 o 10 e… - shiwasekitai : RT @fattoquotidiano: “Basta schiavi in redazione”, la proposta di legge del senatore M5s Di Nicola: “Stop agli articoli pagati con 5 o 10 e… - clikservernet : “Basta schiavi in redazione”, la proposta di legge del senatore M5s Di Nicola: “Stop agli articoli pagati con 5 o 1… - fattoquotidiano : “Basta schiavi in redazione”, la proposta di legge del senatore M5s Di Nicola: “Stop agli articoli pagati con 5 o 1… - Noovyis : (“Basta schiavi in redazione”, la proposta di legge del senatore M5s Di Nicola: “Stop agli articoli pagati con 5 o… -

Ultime Notizie dalla rete : “Basta schiavi Renzi: «La crisi ora è economica Conte pensi a quella o farà a meno di noi» Corriere della Sera