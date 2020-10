Bassetti replica alla Lucarelli: io come Lady Gaga? Non la ascolto e non sono una icona gay (Di sabato 10 ottobre 2020) Matteo Bassetti preferisce non replicare al solito killeraggio di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, dopo avere mirato a Giuseppe De Donno per demolire la sua credibilità e quella della cura al plasma, ora se la prende con l’infettivologo Bassetti. Sui entrambi, De Donno e Bassetti, grava il sospetto che non siano allineati ai diktat del governo Conte e dunque meritano la scomunica giornalistica. La colpa di Bassetti? Non è un catastrofista Quale sarebbe la colpa di Bassetti? Semplice: non è un catastrofista e non ci dice a ogni comparsata televisiva che moriremo tutti di Covid. Così la Lucarelli ha pensato bene di usare la clava punitiva, con un articolo al vetriolo in cui ha definito ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 ottobre 2020) Matteopreferisce nonre al solito killeraggio di Selvaggia. Quest’ultima, dopo avere mirato a Giuseppe De Donno per demolire la sua credibilità e quella della cura al plasma, ora se la prende con l’infettivologo. Sui entrambi, De Donno e, grava il sospetto che non siano allineati ai diktat del governo Conte e dunque meritano la scomunica giornalistica. La colpa di? Non è un catastrofista Quale sarebbe la colpa di? Semplice: non è un catastrofista e non ci dice a ogni comparsata televisiva che moriremo tutti di Covid. Così laha pensato bene di usare la clava punitiva, con un articolo al vetriolo in cui ha definito ...

GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Bassetti replica alla Lucarelli: io come Lady Gaga? Non la ascolto e non sono una icona gay - SecolodItalia1 : Bassetti replica alla Lucarelli: io come Lady Gaga? Non la ascolto e non sono una icona gay - Ashmira1 : RT @StaseraItalia: Il dott. Bassetti replica al professor Galli in diretta a #StaseraItalia - fracchio_ : RT @fracchio_: 3 bis Replica di Bassetti - todorov_denis : @sonia85979298 @NicolaPorro Ieri sera c'era Bassetti per diritto di replica... -