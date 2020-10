Basket Serie A1 2020, Virtus Bologna-Cremona 92-95: cronaca e tabellino (Di sabato 10 ottobre 2020) Cremona sconfigge la Virtus Bologna per 92-95 nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A1 2020/2021. Un vero e proprio shock quello subito alla Virtus Arena dagli uomini Djordjevic, folgorati dalla clamorosa prestazione al tiro avversari, soprattutto in un terzo quarto da 33 punti segnati: gli uomini di Galbiati dall’arco sono letteralmente incendiati, come testimonia un 17 su 33 dall’arco al termine del match. I bolognesi all’interno di un quarto quarto hanno tentato la clamorosa rimonta, per evitare la prima sconfitta stagionale: così non è stato, soprattutto a causa delle gesta di Peppe Poeta, autore di 27 punti con 7 triple. Si tratta della prima vittoria in campionato dei lombardi. RISULTATI E ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020)sconfigge laper 92-95 nel match valido per la terza giornata del campionato diA1/2021. Un vero e proprio shock quello subito allaArena dagli uomini Djordjevic, folgorati dalla clamorosa prestazione al tiro avversari, soprattutto in un terzo quarto da 33 punti segnati: gli uomini di Galbiati dall’arco sono letteralmente incendiati, come testimonia un 17 su 33 dall’arco al termine del match. I bolognesi all’interno di un quarto quarto hanno tentato la clamorosa rimonta, per evitare la prima sconfitta stagionale: così non è stato, soprattutto a causa delle gesta di Peppe Poeta, autore di 27 punti con 7 triple. Si tratta della prima vittoria in campionato dei lombardi. RISULTATI E ...

Basket serie A2 f - MantovAgricoltura, debutto interno con Crema

Diretta, OraSì Ravenna-Unieuro Forlì live

Finalmente è il momento della prima gara che conta nel basket di Serie A2, con OraSì Ravenna e Unieuro Forlì in campo per il primo turno di Supercoppa del ...

LIVE Virtus Bologna-Cremona, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

19:30 Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo anticipo della terza giornata di Serie A 2020-2021, che mette di fronte Virtus Bologna e Vanoli Cremona. Buonasera a tutti i lettori ...

