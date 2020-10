Basket, l'ex Nba Pekovic positivo al Covid: ricoverato in serie condizioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Covid non guarda in faccia nessuno. Giovani, anziani, pensionati o atleti. La riprova arriva tristemente oggi dal Montenegro, dove il 34enne Nikola Pekovic è ricoverato in condizioni serie con ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 ottobre 2020) Ilnon guarda in faccia nessuno. Giovani, anziani, pensionati o atleti. La riprova arriva tristemente oggi dal Montenegro, dove il 34enne Nikolaincon ...

Eurosport_IT : Festa rimandata per i #Lakers: i Miami #Heat vincono gara 5 con un clamoroso Jimmy Butler e tengono aperte le… - Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: L’ex #Nba #Pekovic positivo al #Covid: ricoverato in serie condizioni #coronavirus - Gazzetta_NBA : L’ex #Nba #Pekovic positivo al #Covid: ricoverato in serie condizioni #coronavirus - aderenzis1 : Basket, Finals Nba: un immenso Butler piega i Lakers, Miami vince gara 5 e resta in vita - Steph30_Curry30 : Butler rovina la festa già preparata dai #Lakers. #NBAFinals -