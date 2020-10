Bari: World press photo, da oggi gli incontri con gli autori Teatro Margherita: ci sono Alessio Mamo e Marta Bellingreri (Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: World press photo Bari dà il via agli incontri con gli autori e i protagonisti delle opere della mostra. Il primo Public Lecture&Talk è in programma sabato 10 ottobre alle ore 18 al Teatro Margherita di Bari con Alessio Mamo, premiato a questa edizione del World press photo nella categoria General News (e già vincitore in scorse edizioni) e Marta Bellingreri, giornalista indipendente con cui Mamo collabora sui progetti in Medio Oriente. I due ospiti esporranno i loro lavori e si soffermeranno in particolare sulla foto ... Leggi su noinotizie (Di sabato 10 ottobre 2020) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:dà il via aglicon glie i protagonisti delle opere della mostra. Il primo Public Lecture&Talk è in programma sabato 10 ottobre alle ore 18 aldicon, premiato a questa edizione delnella categoria General News (e già vincitore in scorse edizioni) e, giornalista indipendente con cuicollabora sui progetti in Medio Oriente. I due ospiti esporranno i loro lavori e si soffermeranno in particolare sulla foto ...

1Ultimo3 : RT @rep_bari: Nobel per la Pace, premiata anche la Puglia: a Brindisi la prima base Onu del World Food Programme [aggiornamento delle 17:48… - editta_fazzi : Nobel per la Pace, premiata anche la Puglia: a Brindisi la prima base Onu del World Food Programme - rep_bari : Nobel per la Pace, premiata anche la Puglia: a Brindisi la prima base Onu del World Food Programme [aggiornamento d… - jobsocialeu : Media World - Casamassima, Bari - MediaWorld, realtà multinazionale leader di mercato dell'elettronica di consumo c… - bari_times : Al Teatro Margerita ospiti Alessio Mamo e Marta Bellingreri per il primo Public Lecture&Talk del World Press Photo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari World A Bari torna "World press photo", al Margherita la mostra di fotogiornalismo internazionale BariViva Nobel per la Pace, premiata anche la Puglia: a Brindisi la prima base Onu del World Food Programme

L'unica base italiana di Pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite gestita dal World Food Programme, al mondo ne esistono sei. Nel 2019 da Brindisi, ...

Bari - WORLD PRESS PHOTO PUBLIC LECTURE&TALK Alessio Mamo e Marta Bellingreri

World Press Photo Bari dà il via agli incontri con gli autori e i protagonisti delle opere della mostra. Il primo Public Lecture&Talk è in programma sabato 10 ottobre alle ore 18 al teatro Margherita ...

L'unica base italiana di Pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite gestita dal World Food Programme, al mondo ne esistono sei. Nel 2019 da Brindisi, ...World Press Photo Bari dà il via agli incontri con gli autori e i protagonisti delle opere della mostra. Il primo Public Lecture&Talk è in programma sabato 10 ottobre alle ore 18 al teatro Margherita ...