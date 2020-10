Bari, appello dell'Anpi per il processo agli esponenti CasaPound: "Venite davanti al tribunale" (Di sabato 10 ottobre 2020) Lunedì 12 ottobre alle 15.30 nella sede di via Dioguardi a Poggiofranco inizierà il processo a 28 esponenti dell'organizzazione. Dopo l'Anpi e il Comune anche la Regione si costituirà parte civile Leggi su repubblica (Di sabato 10 ottobre 2020) Lunedì 12 ottobre alle 15.30 nella sede di via Dioguardi a Poggiofranco inizierà ila 28'organizzazione. Dopo l'e il Comune anche la Regione si costituirà parte civile

cronaca_news : Bari, appello dell'Anpi per il processo agli esponenti CasaPound: 'Venite davanti al tribunale'… - angcap_ : RT @rep_bari: Covid, l'appello di Lopalco: 'Le mascherine non bastano a evitare lockdown: limitare i contatti al minimo' [aggiornamento del… - germanaluciani : Covid, l'appello di Lopalco: 'Le mascherine non bastano a evitare lockdown: limitare i contatti al … - rossaIII : RT @rep_bari: Covid, l'appello di Lopalco: 'Le mascherine non bastano a evitare lockdown: limitare i contatti al minimo' [aggiornamento del… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: 'Voglio capire come è morta mia figlia': L'appello della mamma di Ilaria Dibello. La 21enne è morta a Monopoli (#Bari)… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari appello Covid, l'appello di Lopalco: "Le mascherine non bastano a evitare lockdown: limitare i contatti al minimo" La Repubblica In carcere da innocente, Sollecito deve 600mila euro ai suoi legali

Oggi, a distanza di 13 anni dall'inizio del calvario giudiziario che lo ha dapprima condannato e poi scagionato dall'accusa di concorso in omicidio, l'ingegnere informatico originario di Giovinazzo ...

Ordini di carcerazione per attività estorsive aggravate dal metodo mafioso

Nella mattinata odierna, la Squadra Mobile di Foggia e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O. di Bari, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata ...

Oggi, a distanza di 13 anni dall'inizio del calvario giudiziario che lo ha dapprima condannato e poi scagionato dall'accusa di concorso in omicidio, l'ingegnere informatico originario di Giovinazzo ...Nella mattinata odierna, la Squadra Mobile di Foggia e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O. di Bari, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata ...