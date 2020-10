Avete mai visto il fratello di Michelle Hunziker? Ha 53 anni ed è un manager [FOTO] (Di sabato 10 ottobre 2020) Quella di Michelle Hunziker è una vita costantemente sotto i riflettori. In particolar modo, la sua vita privata. Tutti sappiamo del suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti ed il secondo con l’erede di casa Trussardi, Tomaso, ma quanti di voi sanno che la nota conduttrice svizzera ha due fratelli? Chi è Harold, il fratello di Michelle Hunziker FOTO Si chiama Harold, ed è il fratello di Michelle Hunziker. L’uomo ha 53 anni ed è un manager, sino ad un anno fa è stato il CEO di Mc Donald’s in Svizzera, fino a quando non ha deciso di abbandonare questa carica prestigiosa per buttarsi nel mondo della ristorazione, aprendo un locale a Ginevra. Ed ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 ottobre 2020) Quella diè una vita costantemente sotto i riflettori. In particolar modo, la sua vita privata. Tutti sappiamo del suo primo matrimonio con Eros Ramazzotti ed il secondo con l’erede di casa Trussardi, Tomaso, ma quanti di voi sanno che la nota conduttrice svizzera ha due fratelli? Chi è Harold, ildiSi chiama Harold, ed è ildi. L’uomo ha 53ed è un, sino ad un anno fa è stato il CEO di Mc Donald’s in Svizzera, fino a quando non ha deciso di abbandonare questa carica prestigiosa per buttarsi nel mondo della ristorazione, aprendo un locale a Ginevra. Ed ...

