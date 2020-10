Autista richiama due giovani che fumavano sull’autobus senza indossare la mascherina | loro lo picchiano e scappano via

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Stavano fumando una sigaretta sull’autobus,la. Quando l’li hati, lo hanno picchiato, colpendolo con calci e pugni. Il fatto è successo nel pomeriggio del 9 ottobre a Bologna, a bordo di un bus della linea 19, fermo davanti alla pensilina “Togliatti”. Ad avvertire i carabinieri è stata una signora. Giunti sul posto, i carabinieri hanno soccorso l’uomo, un 47enne, in evidente stato di agitazione e affanno. Ai militari ha raccontato di essere stato preso a calci e pugni da una coppia di ragazzi, che si sono arrabbiati dopo che l’uomo li aveva rimproverati per la sigaretta che stavano “fumando in santa pace”, seduti sull’ultima fila di sedili dell’autobus. L’, ...