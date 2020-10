"Attenta a chiamare suocera la Parietti...". Battuta raggelante al GF Vip. Oppini, dramma in confessionale: "Mamma e papà, vi prego" (Di sabato 10 ottobre 2020) "Mamma, papà: deponete le armi". Francesco Oppini , concorrente del Grande Fratello Vip e figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, ha lanciato un accorato messaggio in diretta dal confessionale del reality di Canale 5: "Mio padre ha un carattere silenzioso e non ama apparire più di tanto. Lei è un vulcano, vuole prendere le difese di tutti perché ha un cuore grande. Li amo e chiedo di deporre momentaneamente le armi". I due genitori vip, chiamati in causa dai vari salotti tv, sono intervenuti spesso per commentare le vicende del figlio nella casa di Cinecittà e Oppini junior confessa di essere sul punto di ricascare "nei fantasmi del passato". Il suo rapporto con Mamma Alba, spiega, è un "tema molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 ottobre 2020) ";: deponete le armi". Francesco, concorrente del Grande Fratello Vip e figlio di Francoe Alba, ha lanciato un accorato messaggio in diretta daldel reality di Canale 5: "Mio padre ha un carattere silenzioso e non ama apparire più di tanto. Lei è un vulcano, vuole prendere le difese di tutti perché ha un cuore grande. Li amo e chiedo di deporre momentaneamente le armi". I due genitori vip, chiamati in causa dai vari salotti tv, sono intervenuti spesso per commentare le vicende del figlio nella casa di Cinecittà ejunior confessa di essere sul punto di ricascare "nei fantasmi del passato". Il suo rapporto conAlba, spiega, è un "tema molto ...

