Atalanta, gli stipendi e gli ingaggi di tutti i giocatori: quanti soldi guadagnano (Di sabato 10 ottobre 2020) Il dettaglio degli stipendi e degli ingaggi di tutti i giocatori dell’Atalanta per la stagione 2020/2021, come riportati dalla Gazzetta dello Sport. C’è grande equilibrio nel libro paga della Dea, che si conferma un esempio virtuoso pur piazzandosi all’undicesimo posto della speciale classifica. Il più pagato tra i giocatori di Gasperini è il Papu Gomez: l’argentino infatti percepisce due milioni di euro netti a stagione ma è tallonato da un trio composto da Josip Ilicic, Luis Muriel e Duvan Zapata che guadagnano 1,8 milioni a testa. ingaggio di 1,5 milioni per il nuovo arrivato Miranchuk, mentre diversi giocatori si assestano intorno al milione netto all’anno. Rispetto ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Il dettaglio deglie deglididell’per la stagione 2020/2021, come riportati dalla Gazzetta dello Sport. C’è grande equilibrio nel libro paga della Dea, che si conferma un esempio virtuoso pur piazzandosi all’undicesimo posto della speciale classifica. Il più pagato tra idi Gasperini è il Papu Gomez: l’argentino infatti percepisce due milioni di euro netti a stagione ma è tallonato da un trio composto da Josip Ilicic, Luis Muriel e Duvan Zapata che1,8 milioni a testa.o di 1,5 milioni per il nuovo arrivato Miranchuk, mentre diversisi assestano intorno al milione netto all’anno. Rispetto ...

