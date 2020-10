Atalanta, Gasperini sicuro: “Ilicic tornerà molto presto” (Di sabato 10 ottobre 2020) Josip Ilicic è pronto a tornare in campo con la maglia della sua Atalanta dopo mesi in cui è stato tartassato da problemi personali: questi ultimi sembrano solo un ricordo, e ad affermarlo è Gian Piero Gasperini. “Ilicic torna – ammette il tecnico orobico a Sky Sport – Ero uno dei più scettici quando abbiamo ripreso, ma sta dando delle risposte incredibili. Ho grande fiducia e sono convinto che tornerà molto presto. Gli vedo fare in allenamento alcune cose del miglior Josip”. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Josip Ilicic è pronto a tornare in campo con la maglia della suadopo mesi in cui è stato tartassato da problemi personali: questi ultimi sembrano solo un ricordo, e ad affermarlo è Gian Piero. “Ilicic torna – ammette il tecnico orobico a Sky Sport – Ero uno dei più scettici quando abbiamo ripreso, ma sta dando delle risposte incredibili. Ho grande fiducia e sono convinto che torneràpresto. Gli vedo fare in allenamento alcune cose del miglior Josip”.

Sport_Mediaset : +++ Un caso di positività alla #Atalanta. Annullata la conferenza stampa di #Gasperini.+++ #SportMediaset #Ultimora - TgLa7 : #Atalanta: annullata conferenza #Gasperini, un positivo - sportface2016 : #Atalanta Gian Piero #Gasperini ha ottime notizie per quanto riguarda il ritorno in campo di Josip #Ilicic - calciomercatoit : #Atalanta - #Gasperini ritrova #Ilicic: 'Gli vedo fare in allenamento cose del miglior Josip' - Gioggio433 : @lornight1985 @ben1_dal @FBiasin Con l'Inter, un inter con giocatori spremuti all'osso, pure all'Atalanta nelle pri… -