Ascolti TV | Venerdì 9 ottobre 2020. Tale e Quale Show 18.9%, il Grande Fratello Vip si ferma al 16.5% (Di sabato 10 ottobre 2020) Alfonso Signorini Nella serata di ieri, venerdì 9 ottobre 2020, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 3.883.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.754.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 X Factor ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 10 ottobre 2020) Alfonso Signorini Nella serata di ieri, venerdì 9, su Rai1ha conquistato 3.883.000 spettatori pari al 18.9% di share. Su Canale 5 ilVip ha raccolto davanti al video 2.754.000 spettatori pari al 16.5% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 Le Ragazze ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 X Factor ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza ha catturato ...

