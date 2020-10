Asa Butterfield da ex bambino prodigio del cinema a star di Netflix apro player negli eSport?

Asa Butterfield da ex bambino prodigio del cinema a star di Netflix a...pro player negli eSport? (Di sabato 10 ottobre 2020) Team Liquid ha dato il benvenuto alla star di Sex Education, Asa Butterfield, che entra così a far parte del mondo degli eSport. Annunciato in un tweet, l'attore di Netflix si unirà all'organizzazione, potenzialmente anche come sostituto del roster DOTA 2 del team."Benvenuto nella famiglia Liquid, Asa Butterfield. Siamo felici di averti a bordo e non vediamo l'ora di vedere cosa sei in grado di fare. Inoltre, se avremo bisogno di un aiuto per DOTA o Smash, riceverai una chiamata" si legge nel tweet pubblicato dall'account ufficiale di Team Liquid.Butterfield in seguito ha commentato il post del team: "E' tutto un po' irreale, ricordo di aver trovato tutti gli stream di starcraft 2 su liquipedia nel corso della giornata, siete stati la prima squadra di ... Leggi su eurogamer (Di sabato 10 ottobre 2020) Team Liquid ha dato il benvenuto alladi Sex Education, Asa, che entra così a far parte del mondo degli. Annunciato in un tweet, l'attore disi unirà all'organizzazione, potenzialmente anche come sostituto del roster DOTA 2 del team."Benvenuto nella famiglia Liquid, Asa. Siamo felici di averti a bordo e non vediamo l'ora di vedere cosa sei in grado di fare. Inoltre, se avremo bisogno di un aiuto per DOTA o Smash, riceverai una chiamata" si legge nel tweet pubblicato dall'account ufficiale di Team Liquid.in seguito ha commentato il post del team: "E' tutto un po' irreale, ricordo di aver trovato tutti gli stream dicraft 2 su liquipedia nel corso della giornata, siete stati la prima squadra di ...

esports247_it : L'attore Asa Butterfield entra a far parte di Team Liquid. Sarà ambasciatore dell'organizzazione esports… - _fvvvvv : mano. - offysun : GDR NUOVO CERCA: ASA BUTTERFIELD!! Cosa aspetti ad unirti a noi? Ti aspettiamo nella nostra piccola fa… - parrilla_smile : Oddio ma il bambino della 8 di #Merlin è Asa Butterfield cucciolo piccino - SK8ERKENMA : una delle cose che non mi spiego è la mia strana attrazione per asa butterfield -

Ultime Notizie dalla rete : Asa Butterfield Il Team Liquid recluta Asa Butterfield, protagonista di Sex Education Everyeye Videogiochi L'attore di Sex Education Asa Butterfield si unisce a Team Liquid

Team Liquid ha dato il benvenuto alla star di Sex Education, Asa Butterfield, nella famiglia Liquid. Annunciato in un tweet, l'attore di Netflix entrerà a far parte dell'organizzazione, potenzialmente ...

Il Team Liquid recluta Asa Butterfield, protagonista di Sex Education

Il protagonista della serie Netflix Sex Education, Asa Butterfield, è da sempre un accanito giocatori: ora è entrato a far parte del Team Liquid.

Team Liquid ha dato il benvenuto alla star di Sex Education, Asa Butterfield, nella famiglia Liquid. Annunciato in un tweet, l'attore di Netflix entrerà a far parte dell'organizzazione, potenzialmente ...Il protagonista della serie Netflix Sex Education, Asa Butterfield, è da sempre un accanito giocatori: ora è entrato a far parte del Team Liquid.