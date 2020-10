Arrivo del freddo sostenuto da VENTI in rinforzo, con anche mareggiate (Di sabato 10 ottobre 2020) La perturbazione, che si sta facendo strada sull’Italia, è sospinta da correnti fredde che incentiveranno lo sviluppo di un vortice ciclonico sul Mediterraneo Centrale tra domenica e l’inizio di settimana. La ciclogenesi determinerà un rinforzo del vento, che spirerà in senso antiorario attorno al vortice ciclonico. Il minimo di pressione lo ritroveremo domenica collocato tra Mar Ligure, Alto Tirreno e Corsica, con i VENTI che si faranno via via più sostenuti a partire dal maestrale in Sardegna e da correnti mediamente occidentali sul Mar Tirreno. La Bora sarà poi presente in Alto Adriatico e la Tramontana in Liguria. Non solo pioggia, ma anche vento forte e mare in burrascaIl maestrale rinforzerà fino a burrasca sul Mare di Sardegna e sulle Bocche di Bonifacio, con raffiche ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) La perturbazione, che si sta facendo strada sull’Italia, è sospinta da correnti fredde che incentiveranno lo sviluppo di un vortice ciclonico sul Mediterraneo Centrale tra domenica e l’inizio di settimana. La ciclogenesi determinerà undel vento, che spirerà in senso antiorario attorno al vortice ciclonico. Il minimo di pressione lo ritroveremo domenica collocato tra Mar Ligure, Alto Tirreno e Corsica, con iche si faranno via via più sostenuti a partire dal maestrale in Sardegna e da correnti mediamente occidentali sul Mar Tirreno. La Bora sarà poi presente in Alto Adriatico e la Tramontana in Liguria. Non solo pioggia, mavento forte e mare in burrascaIl maestrale rinforzerà fino a burrasca sul Mare di Sardegna e sulle Bocche di Bonifacio, con raffiche ...

