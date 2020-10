Arrestata una baby gang: derubavano e picchiavano le vittime filmando le violenze (Di sabato 10 ottobre 2020) Una banda di giovani malviventi del Tigullio minacciavano e rapinavano: sono state effettuate nella notte 16 perquisizioni e tre arresti, adesso associati ad un carcere minorile. Si chiamavano ... Leggi su globalist (Di sabato 10 ottobre 2020) Una banda di giovani malviventi del Tigullio minacciavano e rapinavano: sono state effettuate nella notte 16 perquisizioni e tre arresti, adesso associati ad un carcere minorile. Si chiamavano ...

fanpage : È stata arrestata la donna che non voleva mettere correttamente la mascherina ieri in via Toledo a Napoli. Per lei… - micia274 : @laura_pi79 @VitoGulli @CptFritturaDiM1 @DIOMosler @sararigby7 Tu andresti arrestata per manifesta stupidità. Dai c… - francobus100 : Anziano sparito nel nulla a San Fili, dopo 3 anni arrestata una donna - infoitinterno : Napoli | una donna si rifiuta di mettere la mascherina e diventa violenta con gli agenti | arrestata | VIDEO - TassoneMirko : Calabria: risolto il giallo del pensionato sparito nel nulla, arrestata una 33enne - Il Redattore -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata una Tenta estorsione, arrestata una donna il Resto del Carlino Arrestato ladro di biciclette elettriche a Reggio Calabria

In Largo Missori, centro città, gli Agenti della Polizia di Stato hanno notato e fermato un 44enne reggino, pluripregiudicato e noto alle Forze dell’Ordine perché spesso responsabile di furti, mentre ...

Tentano furto cassaforte, sette arrestati nel Catanese

(ANSA) - GRAVINA DI CATANIA, 10 OTT - Una banda di scassinatori, in tutto sette persone, è stata arrestata dai carabinieri in flagranza di reato a Gravina di Catania (Catania) mentre tentava di rubare ...

In Largo Missori, centro città, gli Agenti della Polizia di Stato hanno notato e fermato un 44enne reggino, pluripregiudicato e noto alle Forze dell’Ordine perché spesso responsabile di furti, mentre ...(ANSA) - GRAVINA DI CATANIA, 10 OTT - Una banda di scassinatori, in tutto sette persone, è stata arrestata dai carabinieri in flagranza di reato a Gravina di Catania (Catania) mentre tentava di rubare ...