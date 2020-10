Arcuri, la mascherina non va così! Ma in Italia le regole valgono solo per gli altri (Di sabato 10 ottobre 2020) In Italia le regole valgono solo per gli altri. Ce lo dimostra ancora una volta il supercommissario all’emergenza Domenico Arcuri. E il suo esempio vale doppio. Mentre parla con i giornalisti, Arcuri è stato beccato a indossare la mascherina con il naso scoperto. Una svista da parte di chi per primo dovrebbe dare l’esempio sul corretto utilizzo della mascherina per evitare che aumentino ancora i casi di contagio. Ma lui può. Anche perché lo ha fatto nel giorno in cui il governo ha deciso di dare una stratta su chi viene sorpreso a non indossare la mascherina, promettendo multe salatissime. Arcuri, in onda sui media con la mascherina messa decisamente ... Leggi su ilparagone (Di sabato 10 ottobre 2020) Inleper gli. Ce lo dimostra ancora una volta il supercommissario all’emergenza Domenico. E il suo esempio vale doppio. Mentre parla con i giornalisti,è stato beccato a indossare lacon il naso scoperto. Una svista da parte di chi per primo dovrebbe dare l’esempio sul corretto utilizzo dellaper evitare che aumentino ancora i casi di contagio. Ma lui può. Anche perché lo ha fatto nel giorno in cui il governo ha deciso di dare una stratta su chi viene sorpreso a non indossare la, promettendo multe salatissime., in onda sui media con lamessa decisamente ...

Giorgiolaporta : No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza… - ragnoli_giorgio : ARCURI spiegaci come si utilizza questa mascherina distribuita in una scuola media! - Sono_Priapo : RT @Giorgiolaporta: No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza #COVID__19.… - summo_t : RT @Giorgiolaporta: No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza #COVID__19.… - mipiace17 : RT @Giorgiolaporta: No, lui non è il leader dei #NoMask ma #Arcuri, l'uomo nominato dal #Governo a #Commissario per l'emergenza #COVID__19.… -