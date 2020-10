Anticipazioni Una vita – 11 ottobre – Casilda vicino a Liberto? (Di sabato 10 ottobre 2020) Una vita ritorna nel pomeriggio dell’11 ottobre 2020 con una nuova puntata. La soap di Canale 5 si concentrerà questa volta su Liberto e Rosina. L’ex coppia è ormai agli sgoccioli e la Rubio sembra proprio intenzionata a non ritornare con l’ex marito. Le Anticipazioni di Una vita ci svelano che Rosina deciderà di affidare a Casilda il suo Liberto. I due si avvicineranno sempre di più quindi: dobbiamo prepararci alla nascita di una nuova coppia? Intanto avremo anche delle rivoluzioni per quanto riguarda Cinta. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una vita, Marcia è stata aggredita da qualcuno e Felipe è corso a consolarla. L’avvocato è sicuro che sia stato Alfredo ad ... Leggi su giornal (Di sabato 10 ottobre 2020) Unaritorna nel pomeriggio dell’112020 con una nuova puntata. La soap di Canale 5 si concentrerà questa volta sue Rosina. L’ex coppia è ormai agli sgoccioli e la Rubio sembra proprio intenzionata a non ritornare con l’ex marito. Ledi Unaci svelano che Rosina deciderà di affidare ail suo. I due si avvicineranno sempre di più quindi: dobbiamo prepararci alla nascita di una nuova coppia? Intanto avremo anche delle rivoluzioni per quanto riguarda Cinta. Dove siamo rimasti Nella precedente puntata di Una, Marcia è stata aggredita da qualcuno e Felipe è corso a consolarla. L’avvocato è sicuro che sia stato Alfredo ad ...

