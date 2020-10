Anna Safronick | uragano di bellezza | sguardo sexy all’orizzonte – FOTO

Leggi su yeslife

(Di sabato 10 ottobre 2020) Bellissimo primo piano per l’attrice ucraina, naturalizzata italiana,, avvolta nei pensieri, mentre lancia loverso sogni proibiti Filosofica e mai banale, l’attrice, ex modella ucraina, naturalizzata italiana,. L’artista non ha mai disdegnato il suo lavoro e nonostante il sogno di diventare mamma, un giorno riesce a mettere al primo posto … L'articolodiall’orizzonte –proviene da YesLife.it.