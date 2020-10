Angela Chianello fa marcia indietro: “Il Coviddi c’è, indossiamo la mascherina” | VIDEO (Di sabato 10 ottobre 2020) Angela Chianello fa marcia indietro: “Il Coviddi c’è, indossiamo la mascherina” È diventata famosa per aver pronunciato la frase: “Non ce n’è Coviddi” ed è seguitissima su Instagram, motivo per cui oggi Angela Chianello, da Mondello, fa un passo indietro e rettifica quanto detto mesi fa. Parlando ai suoi 178mila follower, Angela spiega con tono serio che il “Coviddi c’è, mi potete dire che sono incoerente, ma il mio unico messaggio oggi è questo: indossiamo la mascherina e pensiamo alla nostra salute”. Il nome di Angela è conosciuto in tutta ... Leggi su tpi (Di sabato 10 ottobre 2020)fa: “Ilc’è,la mascherina” È diventata famosa per aver pronunciato la frase: “Non ce n’è” ed è seguitissima su Instagram, motivo per cui oggi, da Mondello, fa un passoe rettifica quanto detto mesi fa. Parlando ai suoi 178mila follower,spiega con tono serio che il “c’è, mi potete dire che sono incoerente, ma il mio unico messaggio oggi è questo:la mascherina e pensiamo alla nostra salute”. Il nome diè conosciuto in tutta ...

