Andrea Zanzotto, la fuga di un poeta (Di sabato 10 ottobre 2020) Andrea Zanzotto- immagine web Quando viene chiesto al poeta veneto Andrea Zanzotto a cosa servano i poeti, egli risponde definendo la figura del poeta come marginale ed emarginata al tempo stesso. Zanzotto concepisce la poesia come un momento di fuga produttivo. La vita del poeta veneto si pone come la protagonista di questa fuga. Andrea Zanzotto nasce a Piave di Soligo nel 1921 da una famiglia umile, difatti l’infanzia del poeta è caratterizzata da gravi ristrettezze economiche. Inoltre, ad aggravare la già precaria situazione economica familiare è l’apprezzamento dimostrato dal padre nei confronti di Giacomo Matteotti. Il padre, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 ottobre 2020)- immagine web Quando viene chiesto alvenetoa cosa servano i poeti, egli risponde definendo la figura delcome marginale ed emarginata al tempo stesso.concepisce la poesia come un momento diproduttivo. La vita delveneto si pone come la protagonista di questanasce a Piave di Soligo nel 1921 da una famiglia umile, difatti l’infanzia delè caratterizzata da gravi ristrettezze economiche. Inoltre, ad aggravare la già precaria situazione economica familiare è l’apprezzamento dimostrato dal padre nei confronti di Giacomo Matteotti. Il padre, ...

VEDI I VIDEO “Idea” , Andrea Zanzotto legge “Al mondo” , Riflessioni , “(Perché) (Cresca)” Firenze, 10 ottobre 2020 – Ricordando che oggi ricorre l’anniversario della nascita del grande Andrea Zanzot ...

