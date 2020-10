Allerta Meteo Veneto: forti temporali e vento (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del Veneto, viste le previsioni Meteorologiche relative allo scenario di forti temporali, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni), dalle ore 20:00 di oggi alle ore 6:00 di lunedì 12 ottobre. La fase operativa di attenzione è riferita anche al forte vento sulla zona costiera e pianura limitrofa e dorsali prealpine, dalle ore 6:00 di domani alle ore 9:00 di lunedì. Le previsioni indicano per il periodo compreso tra la serata di sabato 10 e quella di domenica 11 ottobre precipitazioni a tratti estese, anche a carattere di rovescio, con quantitativi ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile del, viste le previsionirologiche relative allo scenario di, ha emesso un nuovo avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione (da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni), dalle ore 20:00 di oggi alle ore 6:00 di lunedì 12 ottobre. La fase operativa di attenzione è riferita anche al fortesulla zona costiera e pianura limitrofa e dorsali prealpine, dalle ore 6:00 di domani alle ore 9:00 di lunedì. Le previsioni indicano per il periodo compreso tra la serata di sabato 10 e quella di domenica 11 ottobre precipitazioni a tratti estese, anche a carattere di rovescio, con quantitativi ...

