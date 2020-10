Allerta Meteo Toscana: temporali forti fino alla mezzanotte di domani (Di sabato 10 ottobre 2020) La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per temporali forti associato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a partire dalle ore 22 di oggi, sabato 10 ottobre, fino alla mezzanotte di domani, domenica 11 ottobre. Le zone interessate sono quelle lungo la costa e le isole dell’Arcipelago. Aria fredda dal nord Europa si avvicina velocemente all’Italia determinando tempo a tratti perturbato anche sulla Toscana a partire dalla tarda sera di oggi, sabato. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sono previste sulle zone settentrionali, in particolare nel pomeriggio-sera. In serata possibili isolati temporali sul nord-ovest e sul ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) La Sala operativa della Protezione civile regionale dellaha emesso un codice giallo perassociato a rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, a partire dalle ore 22 di oggi, sabato 10 ottobre,di, domenica 11 ottobre. Le zone interessate sono quelle lungo la costa e le isole dell’Arcipelago. Aria fredda dal nord Europa si avvicina velocemente all’Italia determinando tempo a tratti perturbato anche sullaa partire dtarda sera di oggi, sabato. Precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio sono previste sulle zone settentrionali, in particolare nel pomeriggio-sera. In serata possibili isolatisul nord-ovest e sul ...

