Allerta Meteo, ondata di freddo in Europa: crollo di 10°C nel cuore del Continente, forte maltempo nel Mediterraneo, 1 metro di neve sulle Alpi [MAPPE] (Di sabato 10 ottobre 2020) Allerta Meteo – Per l’Europa si prospetta un pattern molto dinamico nei prossimi 5-7 giorni. Intrappolata tra una dorsale sull’Atlantico e una sulla Russia, una grande depressione dominerà il Meteo del Continente nei prossimi giorni e nella prossima settimana. Il pattern consentirà al freddo flusso settentrionale di restare sul Continente. Il periodo freddo dovrebbe estendersi anche alla prossima settimana, quindi fino a metà ottobre. Durante il weekend, una grande e profonda depressione si intensificherà e affonderà verso sud sull’Europa centrale e occidentale verso il Mediterraneo. Condizioni fredde si diffonderanno su questi settori del ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020)– Per l’si prospetta un pattern molto dinamico nei prossimi 5-7 giorni. Intrappolata tra una dorsale sull’Atlantico e una sulla Russia, una grande depressione dominerà ildelnei prossimi giorni e nella prossima settimana. Il pattern consentirà alflusso settentrionale di restare sul. Il periododovrebbe estendersi anche alla prossima settimana, quindi fino a metà ottobre. Durante il weekend, una grande e profonda depressione si intensificherà e affonderà verso sud sull’centrale e occidentale verso il. Condizioni fredde si diffonderanno su questi settori del ...

