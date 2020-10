Allerta Meteo Liguria: criticità gialla nel Levante regionale (Di sabato 10 ottobre 2020) Una nuova perturbazione sta per arrivare sulla Liguria tanto che Arpal ha emanato l’Allerta gialla sul Levante Ligure. L’Allerta scatterà alle 20 di stasera e si chiuderà alle 13 di domani. Le prime precipitazioni, sparse, saranno possibili da metà giornata un po’ su tutta la regione ma l’instabilità andrà accentuandosi dalla serata di oggi. A determinare questa situazione il passaggio di una perturbazione da Nord Ovest che porterà con sé aria più fredda in grado di provocare fenomeni temporaleschi in particolare sui versanti padani del Ponente ligure, sulla zona centrale della regione e sul Levante Ligure dove insisteranno maggiormente. Le precipitazioni continueranno anche nella mattinata di domani ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) Una nuova perturbazione sta per arrivare sullatanto che Arpal ha emanato l’sulLigure. L’scatterà alle 20 di stasera e si chiuderà alle 13 di domani. Le prime precipitazioni, sparse, saranno possibili da metà giornata un po’ su tutta la regione ma l’instabilità andrà accentuandosi dalla serata di oggi. A determinare questa situazione il passaggio di una perturbazione da Nord Ovest che porterà con sé aria più fredda in grado di provocare fenomeni temporaleschi in particolare sui versanti padani del Ponente ligure, sulla zona centrale della regione e sulLigure dove insisteranno maggiormente. Le precipitazioni continueranno anche nella mattinata di domani ...

