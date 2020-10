Allerta Meteo della Protezione Civile, gialla su dodici regioni (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo il comunicato integrale diffuso dal sito web della Protezione Civile per il maltempo atteso in Italia. Maltempo: ancora temporali e venti forti sull’Italia. Comunicato Stampa Maltempo: ancora temporali e venti forti sull’Italia 10 ottobre 2020 Allerta gialla su dodici regioni Una vasta area depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, convoglia masse d’aria fredda ed instabile anche verso la nostra penisola, determinando, dalla serata di oggi, un progressivo peggioramento del tempo dapprima sulle regioni del nord, in estensione domani localmente sul centro e parte del sud. La perturbazione sarà accompagnata da un significativo rinforzo della ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo il comunicato integrale diffuso dal sito webper il maltempo atteso in Italia. Maltempo: ancora temporali e venti forti sull’Italia. Comunicato Stampa Maltempo: ancora temporali e venti forti sull’Italia 10 ottobre 2020suUna vasta area depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, convoglia masse d’aria fredda ed instabile anche verso la nostra penisola, determinando, dalla serata di oggi, un progressivo peggioramento del tempo dapprima sulledel nord, in estensione domani localmente sul centro e parte del sud. La perturbazione sarà accompagnata da un significativo rinforzo...

