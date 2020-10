Allerta Meteo Campania: domani e lunedì mattina criticità gialla (Di sabato 10 ottobre 2020) La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di Allerta Meteo di colore giallo valevole a partire dalle 12 di domani, domenica 11 ottobre, alle 12 di lunedì 12 ottobre sull’intero territorio regionale.Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale con locali raffiche di vento. La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di “prestare particolare attenzione alle zone del territorio interessate da incendi boschivi che potrebbero determinare occasionali fenomeni franosi dovuti alle condizioni particolarmente fragili di tali aree“. La Protezione civile della Regione Campania segnala inoltre “la necessità di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 10 ottobre 2020) La Protezione civile della Regioneha emanato un avviso didi colore giallo valevole a partire dalle 12 di, domenica 11 ottobre, alle 12 di lunedì 12 ottobre sull’intero territorio regionale.Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di moderato rovescio o temporale con locali raffiche di vento. La Protezione civile regionale raccomanda agli enti competenti di “prestare particolare attenzione alle zone del territorio interessate da incendi boschivi che potrebbero determinare occasionali fenomeni franosi dovuti alle condizioni particolarmente fragili di tali aree“. La Protezione civile della Regionesegnala inoltre “la necessità di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni ...

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: pioggia. domenica, 11 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti ...

Meteo, sarà una domenica difficile sul fronte maltempo, con un inizio settimana all'insegna del freddo e dei temporali. Le previsioni meteo sono tutt'altro che buone. Nelle prossime ore, infatti, il ...

