Allarme Coronavirus al Giro d’Italia: Yates positivo, si ritira (Di sabato 10 ottobre 2020) Giro d’Italia, Simon Yates positivo al Coronavirus: il ciclista costretto al ritiro prima dell’ottava tappa. Era tra i favoriti per la vittoria finale. Il Coronavirus irrompe anche al Giro d’Italia, con Simon Yates risultato positivo al Covid e quindi costretto al ritiro. La notizia è stata comunicata dal suo team prima dell’inizio dell’ottava tappa della corsa rosa. Simon Yates era considerato come uno dei favoriti per la vittoria finale. Notizia in aggiornamento… Leggi su newsmondo (Di sabato 10 ottobre 2020)d’Italia, Simonal: il ciclista costretto al ritiro prima dell’ottava tappa. Era tra i favoriti per la vittoria finale. Ilirrompe anche ald’Italia, con Simonrisultatoal Covid e quindi costretto al ritiro. La notizia è stata comunicata dal suo team prima dell’inizio dell’ottava tappa della corsa rosa. Simonera considerato come uno dei favoriti per la vittoria finale. Notizia in aggiornamento…

Allarme al Giro d'Italia di ciclismo: causa Coronavirus, Simon Yates (Mitchelton Scott) si è ritirato. Il corridore britannico è stato messo in isolamento nella sua stanza e successivamente ...

