Alitalia: firmato decreto per la new company, presidente Francesco Caio (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel nuovo Cda, oltre a Caio e Lazzerini saranno anche i consiglieri Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli Leggi su firenzepost (Di sabato 10 ottobre 2020) Nel nuovo Cda, oltre ae Lazzerini saranno anche i consiglieri Alessandra Fratini, Angelo Piazza, Lelio Fornabaio, Frances Vyvyen Ouseley, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Cristina Girelli

FirenzePost : Alitalia: firmato decreto per la new company, presidente Francesco Caio - GoodMorningIT : La Casa Bianca rilancia sul piano anti-crisi | Tregua per il Nagorno-Karabakh | Il balzo del renmimbi | Firmato il… - augusto_amato : Alitalia, firmato il decreto della nuova newco: Caio presidente, Lazzerini Ad - antoninobill : Alitalia: firmato il decreto per la NewCo, Caio presidente - TerrinoniL : Alitalia, firmato decreto per newco pubblica con dote da 3 miliardi. Cgil: 'Fare in fretta, si bruciano risorse e 7… -